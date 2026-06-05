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Школьники Хабаровского края прочитали стихи Пушкина в честь Дня русского языка

В краевых школах прошли творческие мероприятия, посвященные Дню русского языка. Ученики приняли участие в викторинах, конкурсах, выставках и мастер-классах, посвященных литературе, традициям и культуре русского народа. Особое внимание уделили поэту Александру Пушкину — в Краевом центре образования читали его стихи и исполняли русские народные и современные песни. Организаторы подчеркнули, что такие события формируют уважение к.

В краевых школах прошли творческие мероприятия, посвященные Дню русского языка. Ученики приняли участие в викторинах, конкурсах, выставках и мастер-классах, посвященных литературе, традициям и культуре русского народа. Особое внимание уделили поэту Александру Пушкину — в Краевом центре образования читали его стихи и исполняли русские народные и современные песни. Организаторы подчеркнули, что такие события формируют уважение к родному языку, повышают интерес к литературе и развивают творческие способности учащихся.