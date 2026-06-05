Девятиклассники сдают ОГЭ в Хабаровском крае

Сегодня школьники сдают экзамены по физике (172 человека), химии (349), информатике (419), биологии (1818), истории (332), географии (3869), обществознанию (749), литературе (48), а также устную часть по английскому языку (977). Продолжительность экзаменов разная: от 15 минут до почти 4 часов. На большинстве предметов разрешены линейки и непрограммируемые калькуляторы, на географии — атласы, на химии — таблица Менделеева и реактивы. Официально узнать результаты можно не позднее 18 июня на портале «Услуги 27» или на сайте краевого министерства образования. Апелляцию о несогласии с баллами подают в течение двух рабочих дней после объявления результатов.