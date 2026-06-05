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Карина Ахмедова пополнила состав «Амурских Тигриц»

Ранее 19-летняя центральная блокирующая играла в Туле за местную команду «Тулица» и ее фарм-клуб «Тулица-2 U20». В списке ее достижений — серебро Кубка России U20 (сезон 2025/2026), серебро Proton Youth Cup (сезоны 2024/2025 и 2025/2026), бронза Российской лиги U20 (сезон 2022/2023), а также статус лучшей блокирующей Кубка молодежной лиги (сезон 2025/2026).

Ранее 19-летняя центральная блокирующая играла в Туле за местную команду «Тулица» и ее фарм-клуб «Тулица-2 U20». В списке ее достижений — серебро Кубка России U20 (сезон 2025/2026), серебро Proton Youth Cup (сезоны 2024/2025 и 2025/2026), бронза Российской лиги U20 (сезон 2022/2023), а также статус лучшей блокирующей Кубка молодежной лиги (сезон 2025/2026).