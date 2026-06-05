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Дорогу к краевой клинической больнице имени Владимирцева обновят вне очереди

С просьбой о помощи в хабаровскую администрацию обратились сотрудники медучреждения и местные жители. Теперь дорожные бригады уже работают на отрезке от улицы Лейтенанта Орлова до Гамарника. Завершить ремонт на этом участке планируют в ближайшее время. «Обновленная дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд, что особенно важно для пациентов и бригад скорой помощи», — сказали в медучреждении.

С просьбой о помощи в хабаровскую администрацию обратились сотрудники медучреждения и местные жители. Теперь дорожные бригады уже работают на отрезке от улицы Лейтенанта Орлова до Гамарника. Завершить ремонт на этом участке планируют в ближайшее время. «Обновленная дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд, что особенно важно для пациентов и бригад скорой помощи», — сказали в медучреждении.