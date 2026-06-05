У «тараканьего короля» изъяли более 100 тысяч экзотических насекомых: что он хотел с ними сделать

В Австралии у так называемого «тараканьего короля» изъяли более 100 тысяч экзотических насекомых. Это крупнейшая в истории страны конфискация живых беспозвоночных. Об этом сообщает AP News со ссылкой на Министерство изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов.