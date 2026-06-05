Исполнилось 80 лет со дня прорыва морской минной блокады Ленинграда

В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики установили в Финском заливе многоярусные минные рубежи. Из-за этого судоходство в нём стало смертельно опасным. После войны Красная армия приступила к разминированию Финского залива. Эта задача стала одной из наиболее масштабных и опасных. В ней участвовали и Балтийский флот, и подразделения водолазов, и портовые службы, и гражданские лоцманы, и моряки.