5 июня исполнилось 80 лет со дня прорыва морской минной блокады Ленинграда. В этот день по радио передали сообщение об открытии Большого корабельного фарватера в Финском заливе.
В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики установили в Финском заливе многоярусные минные рубежи. Из-за этого судоходство в нём стало смертельно опасным. После войны Красная армия приступила к разминированию Финского залива. Эта задача стала одной из наиболее масштабных и опасных. В ней участвовали и Балтийский флот, и подразделения водолазов, и портовые службы, и гражданские лоцманы, и моряки.
Каждый проход тральщика и каждый спуск водолаза представлял собой подвиг, требовавший не только собственно профессионального мастерства, но и исключительного мужества. И при выполнении служебного долга многие отдали свои жизни.
Огромный вклад в разминирование внесли судостроительные предприятия. С 1943 года на ленинградских верфях стали ускоренно строить тральщики, которые участвовали в разминировании.
«Мы храним благодарную память о героях-балтийцах и тружениках заводов. На Серафимовском кладбище и на Елагином острове, где базировался дивизион катеров-тральщиков, установлены мемориалы. Сегодня в городе проходят памятные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва морской минной блокады Ленинграда. К мемориалам будут возложены цветы», — сказал в своём обращении 5 июня к горожанам губернатор Северной столицы Александр Беглов.