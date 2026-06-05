СК показал кадры с места поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал на платформе «Макс» видео с места поисков пропавшей осенью семьи Усольцевых.
На записи показали момент подготовки к поисковым работам и инструктаж сотрудников ведомств, а затем — сами поиски с участием служебных собак.
Из видео следует, что в горно-лесистой местности, где ведется операция, много крупных валунов. Снега нигде не осталось, территория покрыта травой.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.
С 4 июня масштабные поиски возобновились, они будут продолжаться до 9 июня. К ним привлекли опытных специалистов — спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров, всего около 80 человек.