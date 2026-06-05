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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза, ранены три мирных жителя

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. Один из них госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. Один из них госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

По данным регионального оперштаба, все пострадавшие установлены в Шебекинском округе. Две женщины получили ранения из-за удара FPV-дрона по служебному микроавтобусу в районе села Терновое. Одна из них находится в больнице. Транспортное средство повреждено. В селе Вознесеновка в результате детонации БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина.

Глава региона уточнил, что за сутки ВСУ нанесли 52 удара по 14 муниципалитетам: Белгороду, а также Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано десять артиллерийских обстрелов и шесть сбросов взрывных устройств с дронов. Над регионом уничтожено 78 беспилотников.

Сутками ранее Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 99 раз. В результате два человека погибли, трое пострадали.

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