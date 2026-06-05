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Любимова отметила мужество молодых деятелей культуры РФ на Венецианской биеннале

Молодые российские деятели культуры проявили мужество, представляя свои работы на фоне дискуссий вокруг участия России в Венецианской биеннале. Об этом в пятницу, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2026 заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Молодые российские деятели культуры проявили мужество, представляя свои работы на фоне дискуссий вокруг участия России в Венецианской биеннале. Об этом в пятницу, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2026 заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— Наш Венецианский павильон, дождавшийся молодых деятелей культуры, которые на самом деле действительно проявили определенную долю мужества, находясь в этот момент со своими произведениями искусства и искренне желая поделиться ими со всем миром, — сказала она.

По словам главы Минкультуры, политика «культуры отмены» не оказала существенного влияния на репертуары ведущих европейских театров. Она подчеркнула, что артисты имеют право участвовать в международных проектах, а государство должно создавать для этого необходимые условия.

Любимова также отметила, что российские музыканты продолжают активно выступать за рубежом. В качестве примера она привела концерты Дениса Мацуева и Ильдара Абдразакова в Токио, где, по ее словам, публика тепло встретила российских исполнителей, передают «Известия».

Ранее фольклорный ансамбль из Удмуртии «Бурановские бабушки» выступил на форуме. Участницы коллектива исполнили перед зрителями песню «Юность моя» группы Dabro. Гостей ПМЭФ-2026 встречают человекоподобные роботы в балетной пачке и деловом костюме. Участникам форума они шлют воздушные поцелуи, рассказывают, что «ищут счастья», и не боятся журналистов.

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