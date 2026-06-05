В Мордовии стартует образовательная программа «Семейная академия: Медиа»

Образовательная программа «Семейная академия: Медиа» стартует в Мордовии с 6 июня. Ее запустят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Программа включает в себя два обязательных модуля. Первый будет проходить в онлайн-режиме с 6 по 27 июня. Слушателей обучат федеральные эксперты в сфере медиа, общественных коммуникаций и семейной политики. Второй модуль состоится с 5 по 12 июля в Мордовии в очном формате, в том числе на площадке всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие».
В программе примут участие представители региональных и муниципальных СМИ, специалисты по медиакоммуникациям и информационной политике, лидеры общественных мнений, сотрудники образовательных организаций, НКО и организаций, работающих с семьями и детьми. Их ждут лекции, практические мастерские, проектные сессии, обучение смысловому дизайну, занятия по созданию фото- и видеоконтента, управлению медиапроектами. Во время практической части слушатели смогут применить полученные знания в реальных условиях. Также у них будет шанс создать собственные медиапродукты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.