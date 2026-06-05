В Мордовии стартует образовательная программа «Семейная академия: Медиа»

Программа включает в себя два обязательных модуля. Первый будет проходить в онлайн-режиме с 6 по 27 июня. Слушателей обучат федеральные эксперты в сфере медиа, общественных коммуникаций и семейной политики. Второй модуль состоится с 5 по 12 июля в Мордовии в очном формате, в том числе на площадке всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие».