Мощную семибалльную бурю ощутят волгоградцы 5 июня

— Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека по-прежнему остается дискуссионным вопросом. Доказательной базы здесь в принципе нет, а все исследования по этой теме носят наблюдательный и статистический характер. Тем не менее, официальная медицина признает существование метеозависимости и метеочувствительности не как самостоятельного диагноза, а как фактора, который может усугубить хронические заболевания, — комментировала врач-терапевт Мария Деревянченко. — Чаще всего к врачу общей практики такие пациенты обращаются с жалобами на общую слабость и разбитость, снижение работоспособности, головные боли и головокружения вплоть до шаткости походки, бессонницу или, напротив, сонливость. Метеочувствительных людей могут также беспокоить боли в суставах и мышцах, повышенная тревожность, резкие перепады настроения и обострение хронических болезней.