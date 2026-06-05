Клещи чаще всего кусают жителей Волгограда, Волжского и Михайловки

Как рассказали санитарные врачи, чаще всего на прием с присосавшимися клещами приходят волгоградцы, жители Волжского, Михайловки, Урюпинского и Котельниковского района. Снимать кровопийц советуют в медицинской организации — чтобы никакая часть членистоного не осталась внутри вас. Клеща по желанию можно сдать в лабораторию на анализ, чтобы не волноваться, что он вас заразил.