В Перми суд признал незаконным реконструкцию здания в Мотовилихе

Установлено, что владелец помещения не получил необходимую документацию для проведения ремонта. В суд с иском обратилась Администрация Мотовилихинского района города Перми, чтобы признать капитальные работы незаконными. Специалистами отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города Перми отмечено, что здание является «нежилым помещением» — на месте располагается магазин.