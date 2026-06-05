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В Перми суд признал незаконным реконструкцию здания в Мотовилихе

Пристрой нежилого помещения возводится без нужной документации.

Собственник объекта недвижимости в Мотовилихинском районе возводит незаконно второй этаж нежилого помещения, сообщили в Пермском краевом суде.

Установлено, что владелец помещения не получил необходимую документацию для проведения ремонта. В суд с иском обратилась Администрация Мотовилихинского района города Перми, чтобы признать капитальные работы незаконными. Специалистами отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города Перми отмечено, что здание является «нежилым помещением» — на месте располагается магазин.

Реконструкция признана незаконной. На данный момент Мотовилихинский районный суд возложил на собственника обязанность получить нужную документацию в течение шести месяцев для дальнейшей эксплуатации здания.

За неисполнение решения суда с владельца помещения будет взыскиваться неустойка в размере пяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

Решение пока не вступило в законную силу.