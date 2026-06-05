В Хабаровске прошел первый массовый забег по дамбе

В Хабаровске 220 представителей беговых клубов приняли участие в масштабном забеге с элементами флешмоба.
Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, спортсмены-любители устроили забег по набережной. Впервые они объединились, чтобы преодолеть вместе десятикилометровую дистанцию. Самому опытному атлету исполнилось 74 года, самому юному — только год.
Организаторы планируют провести подобный забег еще раз.
Напомним, в регионе губернатором Дмитрием Демешиным 2026-й объявлен Годом спорта.