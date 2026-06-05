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В Хабаровске прошел первый массовый забег по дамбе

В Хабаровске 220 представителей беговых клубов приняли участие в масштабном забеге с элементами флешмоба.

Источник: Российская газета

В Хабаровске 220 представителей беговых клубов приняли участие в масштабном забеге с элементами флешмоба.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, спортсмены-любители устроили забег по набережной. Впервые они объединились, чтобы преодолеть вместе десятикилометровую дистанцию. Самому опытному атлету исполнилось 74 года, самому юному — только год.

Организаторы планируют провести подобный забег еще раз.

Напомним, в регионе губернатором Дмитрием Демешиным 2026-й объявлен Годом спорта.