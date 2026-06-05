В Хабаровске прошел первый массовый забег по дамбе

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, спортсмены-любители устроили забег по набережной. Впервые они объединились, чтобы преодолеть вместе десятикилометровую дистанцию. Самому опытному атлету исполнилось 74 года, самому юному — только год.