Юных красноярских самокатчиков попросили не прыгать на городских объектах

В красноярских скверах и парках продолжается благоустройство и ремонт общественных пространств. Так, на Ярыгинской набережной в этом году планируют не только отремонтировать и установить малые архитектурные формы, но и обновить сцену с амфитеатром. Как рассказали в «Красгорпарке», одной из причин ремонта стали юные самокатчики. Ребята со смотровой разгоняются и прыгают на деревянную сцену. На это жаловались и местные жители. Сцена пользуется популярностью, здесь проходит много различных проектов. Почти все лето она задействована как и амфитеатр. Самокатчики, конечно, влияют на ее состояние. Они прыгают по покрытию, скользят — доски ломаются. Мы, естественно, в рамках осуществления своей деятельности меняем какие-то элементы, а сейчас решили полностью заменить. Сцена была сделана в 2019 году. Времени уже достаточно прошло, — сообщила заместитель директора по реализации комплексных проектов «Красгорпарка» Юлия Котович. Также красноярцев просят бережно использовать скверы и парки города. Мы просим бережно относиться к оборудованию, которым пользуются и жители, и их дети, гости города. Приятно смотреть, когда все это в целостности и имеет красивый внешний вид. Мы просим, чтобы относились бережно. Специально у нас уже не ломают — культура заметно стала выше, а вандальных действий все меньше и меньше, — подчеркнула Котович.