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Из-за аварии на пл. Победы трамваи идут по короткому кругу

Пробка также образовалась на перекрёстке Советского проспекта и ул. Гайдара.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Черняховского произошла авария. Столкнувшиеся машины перегородили путь трамваям, поэтому общественный транспорт временно не идёт через пл. Победы, а сворачивает на Ленинский проспект и далее по малому кругу «тройка» и «пятёрка» возвращается на свой привычный маршрут. Об этом сообщили в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Утром в пятницу, 5 июня, напряжённая дорожная ситуация наблюдается на нескольких ключевых перекрёстках. Затор образовался на пересечении Советского проспекта, ул. Гайдара и Лейтенанта Яналова. Пробка в 700 м образовалась на перекрёстке ул. Артиллерийской, А. Невского и Некрасова. Ул. Дзержинского стоит от пересечения с ул. Новинской до проспекта Калинина.

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