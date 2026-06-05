Из-за аварии на пл. Победы трамваи идут по короткому кругу

В Калининграде на ул. Черняховского произошла авария. Столкнувшиеся машины перегородили путь трамваям, поэтому общественный транспорт временно не идёт через пл. Победы, а сворачивает на Ленинский проспект и далее по малому кругу «тройка» и «пятёрка» возвращается на свой привычный маршрут. Об этом сообщили в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок.