ВТБ: в 2026 году вкладчики получат 7 трлн рублей процентного дохода

«Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей — примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато. По итогам года процентный доход увеличится примерно до 7 трлн рублей, из которых 1,3 трлн выплатит ВТБ. В банке количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек, то есть каждый третий клиент по-прежнему активно сберегает», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.