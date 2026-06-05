На разработку бренда Красноярска потратят 5 млн рублей

Перед разработкой подрядчик должен провести исследование. В него войдут анализ городских стратегий, изучение упоминаний Красноярска в медиа, не менее 15 экспертных интервью и опрос не менее 600 респондентов. Среди них жители города, представители бизнеса и внешняя аудитория.