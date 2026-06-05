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На разработку бренда Красноярска потратят 5 млн рублей

В Красноярске объявлена закупка на разработку территориального и туристского бренда города. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей.

В Красноярске объявлена госзакупка на разработку территориального и туристского бренда города. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей.

Исполнителю предстоит разработать двухуровневую систему позиционирования города. Она должна включать общий бренд Красноярска и отдельный туристский суббренд.

Согласно документации, новый бренд должен повысить узнаваемость Красноярска как центра Сибири, усилить конкурентоспособность туристского продукта, привлечь инвестиции и укрепить внутреннюю идентичность жителей.

Перед разработкой подрядчик должен провести исследование. В него войдут анализ городских стратегий, изучение упоминаний Красноярска в медиа, не менее 15 экспертных интервью и опрос не менее 600 респондентов. Среди них жители города, представители бизнеса и внешняя аудитория.

По итогам работы исполнитель должен подготовить платформу бренда, систему позиционирования, коммуникационную стратегию, визуальную айдентику, логотипы, слоганы и гайдлайн для использования бренда органами власти, бизнесом, организаторами мероприятий и представителями туриндустрии. Услуги нужно будет оказать в течение 130 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее стало известно, что у Красноярска появится свой бренд.