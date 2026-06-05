На разработку бренда Красноярска потратят 5 млн рублей

В Красноярске объявлена госзакупка на разработку территориального и туристского бренда города. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей.
Исполнителю предстоит разработать двухуровневую систему позиционирования города. Она должна включать общий бренд Красноярска и отдельный туристский суббренд.
Согласно документации, новый бренд должен повысить узнаваемость Красноярска как центра Сибири, усилить конкурентоспособность туристского продукта, привлечь инвестиции и укрепить внутреннюю идентичность жителей.
Перед разработкой подрядчик должен провести исследование. В него войдут анализ городских стратегий, изучение упоминаний Красноярска в медиа, не менее 15 экспертных интервью и опрос не менее 600 респондентов. Среди них жители города, представители бизнеса и внешняя аудитория.
По итогам работы исполнитель должен подготовить платформу бренда, систему позиционирования, коммуникационную стратегию, визуальную айдентику, логотипы, слоганы и гайдлайн для использования бренда органами власти, бизнесом, организаторами мероприятий и представителями туриндустрии. Услуги нужно будет оказать в течение 130 календарных дней с даты заключения контракта.
Ранее стало известно, что у Красноярска появится свой бренд.