КамГЭС поставила двойной рекорд по выработке электроэнергии

По данным Пермского ЦГМС и справкам Росгидромета, условия зимы 2025 года создали условия для прохождения половодья выше среднемноголетних значений. Основные факторами выступили запасы воды в снежном покрове в бассейне Камы. Они превысили норму на 15−25%, местами в центральных и южных районах — на 45%. Высота снега — на 20−30 см больше обычных показателей.