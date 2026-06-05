«Ленфильм»: Киностудии необходимы новые площадки

Пресс-служба «Ленфильма» сообщила, что киностудия нуждается в новых высокотехнологичных площадках, так как спрос на кинопроизводственные услуги растет. На площадках «Ленфильма» снимают не только кино, но и документальные и рекламные проекты, об этом рассказали в пресс-службе компании.