«Ленфильм»: Киностудии необходимы новые площадки

Пресс-служба «Ленфильма» сообщила, что киностудия нуждается в новых высокотехнологичных площадках, так как спрос на кинопроизводственные услуги растет. На площадках «Ленфильма» снимают не только кино, но и документальные и рекламные проекты, об этом рассказали в пресс-службе компании.
— Очевидно, что параллельно с модернизацией действующих мощностей на Каменноостровском проспекте, 10, студии необходимы новые высокотехнологичные площадки. Это позволит привлекать в Петербург дополнительные проекты. Концепция развития на 2026−2030 годы как раз предполагает расширение инфраструктуры. К созданию дополнительной производственной базы «Ленфильм» относится прагматично, — отметили в пресс-службе компании.
По словам специалистов, для создания новых площадок необходимо учесть логистику, наличие свободных участков под застройку, инфраструктуру и другие факторы, передает «Петербургский дневник».
В феврале этого года в «Москино» прошло открытие новых съемочных павильонов на площадке Киностудии имени Горького в Валдайском проезде. Какие локации в Москве используют для съемок блокбастеров, рассказал советник генерального директора по кино АНО «Кинопарк», продюсер Иван Голомовзюк в беседе с «Вечерней Москвой».