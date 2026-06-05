Липецкая область стала 46-м регионом-заказчиком на Портале поставщиков

К Порталу поставщиков — межрегиональной платформе для закупок малого объема — присоединилась Липецкая область. Она стала 46-м регионом-заказчиком на ресурсе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе Петербургского международного экономического форума.
— Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать товары, работы и услуги на портале поставщиков. Закупки на платформе проводятся онлайн, что способствует оперативному заключению контрактов. Высокий уровень конкуренции — в среднем шесть поставщиков, участвующих в одной закупке, — позволяет заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения и экономить бюджетные средства. В свою очередь, предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года и за это время смогли оценить преимущества ресурса, который помогает им расширять географию продаж и развивать бизнес. За пять лет самыми востребованными объектами закупок у липецких поставщиков стали мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования, — рассказала Мария Багреева.
Липецкая область — это уже третий присоединившийся к Порталу поставщиков регион-заказчик с начала 2026 года. Ранее к платформе подключились Курская и Еврейская автономная области. За последние пять лет число регионов-заказчиков на платформе выросло на треть.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. Здесь работают более 60 тысяч заказчиков и свыше 400 тысяч предпринимателей со всей страны.
Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».