Липецкая область стала 46-м регионом-заказчиком на Портале поставщиков

— Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать товары, работы и услуги на портале поставщиков. Закупки на платформе проводятся онлайн, что способствует оперативному заключению контрактов. Высокий уровень конкуренции — в среднем шесть поставщиков, участвующих в одной закупке, — позволяет заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения и экономить бюджетные средства. В свою очередь, предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года и за это время смогли оценить преимущества ресурса, который помогает им расширять географию продаж и развивать бизнес. За пять лет самыми востребованными объектами закупок у липецких поставщиков стали мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования, — рассказала Мария Багреева.