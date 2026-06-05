Эскиз фасада будущего музтеатра могут предложить жители Хабаровского края

Как уточнили в краевом минстрое, конкурс будет проходить поэтапно. Итоги первого тура подведут 15 июля: комиссия отберет от 3 до 5 лучших работ и передаст их в министерство культуры для общественного голосования. Не позднее 1 августа не менее двух проектов, набравших наибольшее количество голосов, представят губернатору Дмитрию Демешину на градостроительном совете.