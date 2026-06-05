Эскиз фасада будущего музтеатра могут предложить жители Хабаровского края

Министерство строительства Хабаровского края объявило открытый конкурс на разработку архитектурной концепции фасада краевого академического музыкального театра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прием заявок и проектов продлится до 6 июля.
Необходимость конкурса возникла после того, как на градостроительном совете 25 мая были представлены два варианта облика здания. Оба вызвали дискуссию среди экспертов и не получили единогласного одобрения, после чего поступило предложение дать возможность высказаться широкой аудитории.
Как уточнили в краевом минстрое, конкурс будет проходить поэтапно. Итоги первого тура подведут 15 июля: комиссия отберет от 3 до 5 лучших работ и передаст их в министерство культуры для общественного голосования. Не позднее 1 августа не менее двух проектов, набравших наибольшее количество голосов, представят губернатору Дмитрию Демешину на градостроительном совете.
Заместитель министра строительства — главный архитектор края Сергей Федоров подчеркнул, что к участию допускаются как частные лица, так и профильные организации. Ключевое требование — реалистичность концепций с учетом окружающей застройки. По замыслу властей, обновленный музыкальный театр должен вновь стать центром притяжения для жителей и гостей города.
Положение о конкурсе и условия участия опубликованы на официальном сайте министерства строительства Хабаровского края.
Напомним, 3 октября 2024 года в здании учреждения культуры вспыхнул пожар. Театр был уничтожен огнем.