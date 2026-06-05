На Западе нашли скрытый посыл письма Зеленского Путину: кому оно предназначалось на самом деле

Тем временем в Кремле подтвердили, что ознакомились с фактом публикации этого письма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели данное обращение, так как Зеленский опубликовал его как раз во время одного из мероприятий с участием Путина.