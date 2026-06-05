Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе нашли скрытый посыл письма Зеленского Путину: кому оно предназначалось на самом деле

NYT: Зеленский хотел привлечь внимание Трампа открытым письмом Путину.

Источник: Комсомольская правда

Своим недавним посланием президенту России Владимиру Путину Владимир Зеленский пытался прежде всего заинтересовать американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анализ ситуации в западных дипломатических кругах.

Как отмечается в материале издания, хотя открытое письмо официально адресовано российскому президенту, по замыслу автора оно предназначалось и для главы Белого дома. Аналитики NYT затрудняются однозначно сказать, хотел ли Зеленский таким образом подтолкнуть стороны к переговорам или же попытался выставить Трампа в невыгодном свете.

В публикации также уточняется, что глава киевского режима заявил о своей готовности к прямому диалогу с Путиным. При этом Зеленский хотел бы вести разговор вне рамок переговорного процесса, который сейчас выстраивает администрация Трампа.

Тем временем в Кремле подтвердили, что ознакомились с фактом публикации этого письма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели данное обращение, так как Зеленский опубликовал его как раз во время одного из мероприятий с участием Путина.

По словам Пескова, Владимир Путин пока не имел возможности прочитать это послание. Представитель Кремля добавил, что президенту доложат его содержание позже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше