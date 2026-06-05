Белстат сказал, сколько воды за год использует один белорус. Подробности опубликованы на сайте Национального статистического комитета.
За 2025 год из поверхностных водных источников Беларуси изъяли 566 млн метров кубических воды, а из подземных — 856 млн метров кубических.
Больше всего воды используется в трех областях Беларуси. Речь идет про Минскую (244,3 млн метров кубических), Брестскую (210,7 млн метров кубических) и Гродненскую (197 млн метров кубических).
В Белстате уточнили, что в 2025 году использование воды на душу населения составило 141 кубический метр, или 141 тысяча литров.
Тем временем в Беларуси горячая вода и отопление подорожали с 1 июня.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.
А еще власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.