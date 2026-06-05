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Белстат сказал, сколько воды за год использует один белорус

Белстат раскрыл, сколько воды за год в среднем использует один белорус.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, сколько воды за год использует один белорус. Подробности опубликованы на сайте Национального статистического комитета.

За 2025 год из поверхностных водных источников Беларуси изъяли 566 млн метров кубических воды, а из подземных — 856 млн метров кубических.

Больше всего воды используется в трех областях Беларуси. Речь идет про Минскую (244,3 млн метров кубических), Брестскую (210,7 млн метров кубических) и Гродненскую (197 млн метров кубических).

В Белстате уточнили, что в 2025 году использование воды на душу населения составило 141 кубический метр, или 141 тысяча литров.

Тем временем в Беларуси горячая вода и отопление подорожали с 1 июня.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.

А еще власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.