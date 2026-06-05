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«Кажется, это впервые»: Асаубаева высказалась о поддержке узбекистанца Синдарова

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева отметила поддержку со стороны узбекистанца Жавохира Синдарова, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Norway Chess.

Источник: Nur.kz

22-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой в истории Norway Chess. Она обеспечила себе титул за тур до конца.

Синдаров сопровождает Асаубаеву в Осло, хотя сам не участвует в аналогичных мужских соревнованиях, которые проходят параллельно. Узбекистанца и казахстанку, предположительно, связывают романтические отношения, хотя официально они это не подтверждали.

«В пятницу сюда прибудет и моя мама. Я очень рада, что близкие люди рядом со мной. Кажется, это первый турнир, на котором Жавохир меня сопровождает, хотя сам не играет параллельно. Признаюсь, это приятно. Он поддерживает меня и помогает, в том числе с шахматными дебютами. Но в дальнейшем, полагаю, во время всех моих турниров будет играть и сам Жавохир», — сказала Асаубаева.

В live-рейтинге Международной федерации шахмат казахстанка занимает четвертое место. Она подчеркнула, что поставила цель выйти на первую позицию. «Сейчас я просто хочу продолжать получать удовольствие от шахмат и совершенствовать свою игру. Надеюсь, все сработает», — добавила Асаубаева.

Ранее стало известно, сколько заработала казахстанский гроссмейстер за победу в турнире Norway Chess.