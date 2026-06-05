«Кажется, это впервые»: Асаубаева высказалась о поддержке узбекистанца Синдарова

«В пятницу сюда прибудет и моя мама. Я очень рада, что близкие люди рядом со мной. Кажется, это первый турнир, на котором Жавохир меня сопровождает, хотя сам не играет параллельно. Признаюсь, это приятно. Он поддерживает меня и помогает, в том числе с шахматными дебютами. Но в дальнейшем, полагаю, во время всех моих турниров будет играть и сам Жавохир», — сказала Асаубаева.