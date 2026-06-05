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Духовой оркестр полиции выступил в аэропорту Хабаровска

В честь Дня российской полиции духовой оркестр УМВД России по Хабаровскому краю дал концерт в терминале аэропорта имени Геннадия Невельского. В концертную программу вошли легендарные и любимыми многими композиции, ставшие неотъемлемой частью отечественной культуры. Зал ожидания наполнился музыкой, улыбками и аплодисментами. Стоит отметить, что такие акции уже стали ежегодной традицией.

В честь Дня российской полиции духовой оркестр УМВД России по Хабаровскому краю дал концерт в терминале аэропорта имени Геннадия Невельского. В концертную программу вошли легендарные и любимыми многими композиции, ставшие неотъемлемой частью отечественной культуры. Зал ожидания наполнился музыкой, улыбками и аплодисментами. Стоит отметить, что такие акции уже стали ежегодной традицией.