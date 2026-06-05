Ребенок получил травмы носа и руки в ДТП в Приморье

На трассе «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» перевернулся автомобиль Toyota Caldina. В момент аварии, кроме водителя в машине на заднем сидении, в автокресле, находился 7-летний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы носа и руки. За рулем авто был 34-летний мужчина с 14-летним стажем вождения. Ранее его привлекали к ответственности за превышение скорости. Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.