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Ребенок получил травмы носа и руки в ДТП в Приморье

На трассе «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» перевернулся автомобиль Toyota Caldina. В момент аварии, кроме водителя в машине на заднем сидении, в автокресле, находился 7-летний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы носа и руки. За рулем авто был 34-летний мужчина с 14-летним стажем вождения. Ранее его привлекали к ответственности за превышение скорости.

На трассе «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово» перевернулся автомобиль Toyota Caldina. В момент аварии, кроме водителя в машине на заднем сидении, в автокресле, находился 7-летний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы носа и руки. За рулем авто был 34-летний мужчина с 14-летним стажем вождения. Ранее его привлекали к ответственности за превышение скорости. Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.