В СК России потребовали доклад о расследовании смерти жителя Ростовской области

— В эфире федерального канала обсуждались обстоятельства смерти мужчины, уход за которым осуществляла сиделка, получившая от него в наследство дачный дом. Сообщалось, что мужчина скончался по естественным причинам. Вместе с тем родственники умершего считают, что смерть носит криминальный характер, — говорится в сообщении СК.