В Алматы женщина выбросилась из окна высотки

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города от 5 июня 2026 года, трагический инцидент произошел ближе к полуночи в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе.
«По предварительным данным, женщина, 1988 года рождения, совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. В настоящее время сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ДП.
Погибшая являлась жительницей этого жилого комплекса. По предварительной информации, в последнее время она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за личных обстоятельств.
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