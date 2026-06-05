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В Алматы женщина выбросилась из окна высотки

В Алматы женщина совершила суицид, выпрыгнув из окна, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города от 5 июня 2026 года, трагический инцидент произошел ближе к полуночи в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе.

«По предварительным данным, женщина, 1988 года рождения, совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. В настоящее время сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ДП.

Погибшая являлась жительницей этого жилого комплекса. По предварительной информации, в последнее время она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за личных обстоятельств.

2 июня на западе Казахстана нашли мертвым школьника. Предполагается, что он совершил суицид.