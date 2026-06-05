В Алматы женщина выбросилась из окна высотки

«По предварительным данным, женщина, 1988 года рождения, совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. В настоящее время сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ДП.