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В селе Черкутино Владимирской области установили памятник Сперанскому

Бронзовую скульптуру создал заслуженный художник России Игорь Черноглазов.

Памятник реформатору Михаилу Сперанскому установили на его родине — в селе Черкутино во Владимирской области, сообщили в туристском информационном центре региона. Создание новых достопримечательностей позволяет увеличивать поток путешественников, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Бронзовая скульптура, созданная заслуженным художником России Игорем Черноглазовым, размещена на гранитном постаменте возле музейно-выставочного зала имени М. М. Сперанского. Это уже второй памятник реформатору в регионе — первый был открыт в 2024 году у здания областного суда во Владимире.

Напомним, что Михаил Сперанский был сподвижником императоров Александра I и Николая I. Под руководством реформатора были составлены «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.