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Тысячи нарушителей и сотни фактов контрабанды: что происходит на границе Казахстана

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) опубликовала отчет за май 2026 года, раскрыв масштаб нарушений на границе страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Задержания и предотвращенные нарушения на границе

По данным ведомства, за 5 июня был задержан 3881 нарушитель законодательства Республики Казахстан в пограничном пространстве, из них 1125 иностранцев.

Предотвращенные факты незаконного перемещения товаров и грузов

Кроме того, было предотвращено 1180 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, включая:

  • Наркотические средства: 41 факт.

  • Оружие и боеприпасы: 61 факт.

    • Огнестрельное оружие: 2 единицы.

    • Холодное оружие: 42 единицы.

    • Боеприпасы: 118 единиц.

  • ГСМ: 406 фактов, объем свыше 85 тонн.

  • Товары народного потребления: 526 фактов, сумма более 665 млн тенге.

  • Валюта: 146 фактов, сумма 1,5 млрд тенге.

Пресечение браконьерства

Силовики также отчитались о пресечении 12 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Были изъяты орудия браконьерского лова и рыба осетровых видов.

Сумма предотвращенного ущерба составила более 210 млн тенге. По данному факту Пограничной службой было возбуждено 62 уголовных дела, и в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.