Тысячи нарушителей и сотни фактов контрабанды: что происходит на границе Казахстана

Задержания и предотвращенные нарушения на границе
По данным ведомства, за 5 июня был задержан 3881 нарушитель законодательства Республики Казахстан в пограничном пространстве, из них 1125 иностранцев.
Предотвращенные факты незаконного перемещения товаров и грузов
Кроме того, было предотвращено 1180 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, включая:
Наркотические средства: 41 факт.
Оружие и боеприпасы: 61 факт.
Огнестрельное оружие: 2 единицы.
Холодное оружие: 42 единицы.
Боеприпасы: 118 единиц.
ГСМ: 406 фактов, объем свыше 85 тонн.
Товары народного потребления: 526 фактов, сумма более 665 млн тенге.
Валюта: 146 фактов, сумма 1,5 млрд тенге.
Пресечение браконьерства
Силовики также отчитались о пресечении 12 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Были изъяты орудия браконьерского лова и рыба осетровых видов.
Сумма предотвращенного ущерба составила более 210 млн тенге. По данному факту Пограничной службой было возбуждено 62 уголовных дела, и в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.