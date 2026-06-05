Завидовать — грех! Что запрещено 6 июня в День Ксении Петербургской

6 июня 2026 года верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской. У блаженной Ксении две памятные даты в церковном календаре. 6 июня (в 2026 году это суббота) — день её прославления в лике святых (произошло это в 1988 году). А 6 февраля — день её кончины и именин. О юных годах Ксении Григорьевны Петровой сведений сохранилось мало. Жила она в Петербурге XVIII столетия, была супругой придворного певчего Андрея Петрова. Смерть мужа перевернула её жизнь: овдовев в 26 лет, она раздала всё имущество и выбрала тяжкий путь юродства ради Христа.
О чём молят святую Ксению Петербургскую.
Семейное счастье: поиск достойного супруга, мир в браке, сохранение семьи.
Дети: многие бездетные пары после молитв обретали радость родительства.
Жильё: Ксения, добровольно ставшая бездомной, помогает другим обрести крышу над головой.
Здоровье и утешение: помощь в болезнях, страхах и безвыходных ситуациях.
Что можно и нельзя делать 6 июня 2026 года.
Рекомендуется:
Посетить храм, помолиться, поставить свечу.
Подать записки о живых и усопших.
Прочитать молитву или акафист дома.
Совершить доброе дело, помочь нуждающимся.
Категорически не стоит:
Ссориться, сплетничать, злословить.
Завидовать и обижать ближних.
Гадать и проводить магические ритуалы (завязывать узлы, писать «заказы» во Вселенную).
Воспринимать святую как «исполнительницу желаний» или мистический сервис. «Ксения Петербургская — не волшебница. Её память учит верности, терпению и помощи тем, кому хуже, чем вам», — напоминают священнослужители.