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Завидовать — грех! Что запрещено 6 июня в День Ксении Петербургской

О чём молят святую Ксению Петербургскую.

6 июня 2026 года верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской. У блаженной Ксении две памятные даты в церковном календаре. 6 июня (в 2026 году это суббота) — день её прославления в лике святых (произошло это в 1988 году). А 6 февраля — день её кончины и именин. О юных годах Ксении Григорьевны Петровой сведений сохранилось мало. Жила она в Петербурге XVIII столетия, была супругой придворного певчего Андрея Петрова. Смерть мужа перевернула её жизнь: овдовев в 26 лет, она раздала всё имущество и выбрала тяжкий путь юродства ради Христа.

О чём молят святую Ксению Петербургскую.

Семейное счастье: поиск достойного супруга, мир в браке, сохранение семьи.

Дети: многие бездетные пары после молитв обретали радость родительства.

Жильё: Ксения, добровольно ставшая бездомной, помогает другим обрести крышу над головой.

Здоровье и утешение: помощь в болезнях, страхах и безвыходных ситуациях.

Что можно и нельзя делать 6 июня 2026 года.

Рекомендуется:

Посетить храм, помолиться, поставить свечу.

Подать записки о живых и усопших.

Прочитать молитву или акафист дома.

Совершить доброе дело, помочь нуждающимся.

Категорически не стоит:

Ссориться, сплетничать, злословить.

Завидовать и обижать ближних.

Гадать и проводить магические ритуалы (завязывать узлы, писать «заказы» во Вселенную).

Воспринимать святую как «исполнительницу желаний» или мистический сервис. «Ксения Петербургская — не волшебница. Её память учит верности, терпению и помощи тем, кому хуже, чем вам», — напоминают священнослужители.