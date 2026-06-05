В Волгограде «русский витязь» Александр Поветкин встретился с детьми из новых регионов

— Меня впечатлили и масштабы лагеря, и профессионализм наставников, и настрой детей. Здесь воспитывается настоящий патриотизм. Я вижу сплочённую команду, искреннюю любовь к Родине у ребят. Считаю, что именно это — самое главное, — поделился впечатлениями Поветкин.