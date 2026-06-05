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Благотворительная выставка «Касание» открылась в Нижнем Новгороде

Цель проекта — поделиться надеждой на светлое будущее для каждого.

Источник: Нижегородская правда

С 5 июня в «Салоне красоты 22» в Нижнем Новгороде проходит благотворительная выставка «Касание» (12+) совместно с фондом «НОНЦ», который помогает детям с онкологическими и онкогемотологическими заболеваниями.

Выставка «Касание» объединила 12 художниц из Нижнего Новгорода, Саранска, Санкт-Петербурга и Самары. Все они исследуют тему вовлеченности в окружающий мир, отношения и обыденные вещи. Цель проекта — поделиться надеждой на светлое будущее для каждого.

«Хотелось собрать работы, в которых касание становится топливом, первым шагом, надеждой, что завтра будет яснее, чем вчера. Мягкостью, открывающей двери, которые невозможно открыть силой», — подчеркнула куратор выставки Дарья Ерахова.

Художница Яна Серобабина представила работу из серии «Горелое поле». Она посвящена процессу внутреннего распада и пограничному состоянию. Техника была вдохновлена нижегородским гипюром, где кружевной узор создают посредством выдергивания нитей из ткани с последующим заполнением пустоты.

Еще одна нижегородская художница Вера Ширдина показала уникальную алюминиевую работу из серии «Траектория побега». Автор частично окислила материал, что позволило ему обрести причудливые очертания. В работах Марии Иньковой главную роль играет солнечный свет. Он раскрывает внутреннее сияние ее цветочных композиций и запечатляет их хрупкость — это напоминание о внутреннем свете каждого человека, который необходимо беречь. Каждая работа уникальна, потому что даже сама художница не может предугадать, как будет выглядеть конечный результат.

Также на выставке представили произведения о детских воспоминаниях и ежедневых ритуалах, которые помогают пережить тяжелое время.

70% вырученных средств с продажи работ направят в фонд Нижегородского онкологического научного центра. Он оплачивает лекарства, обследования, процедуры, проезд и проживание детей во время лечения.

Выставка пройдет до 4 июля, вход свободный.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что посмотреть на выставке репродукций картин Ван Гога и Гогена.