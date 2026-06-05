Благотворительная выставка «Касание» открылась в Нижнем Новгороде

Еще одна нижегородская художница Вера Ширдина показала уникальную алюминиевую работу из серии «Траектория побега». Автор частично окислила материал, что позволило ему обрести причудливые очертания. В работах Марии Иньковой главную роль играет солнечный свет. Он раскрывает внутреннее сияние ее цветочных композиций и запечатляет их хрупкость — это напоминание о внутреннем свете каждого человека, который необходимо беречь. Каждая работа уникальна, потому что даже сама художница не может предугадать, как будет выглядеть конечный результат.