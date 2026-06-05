Что запрещено 6 июня в День Ксении Петербургской

6 июня 2026 года верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской. У блаженной Ксении две памятные даты в церковном календаре. 6 июня (в 2026 году это суббота) — день её прославления в лике святых (произошло это в 1988 году). А 6 февраля — день её кончины и именин.