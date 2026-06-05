Стало известно, почему не состоится летний кубок РПЛ

Клубы и партнеры проявляют интерес к организации летнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в этом году турнир не состоится из-за приоритетного внимания к чемпионату мира. Об этом президент РПЛ Александр Алаев сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
"К сожалению, провести летнее соревнование у нас не выйдет. Мы связались с партнерами и клубами. Во вторник прошло итоговое обсуждение. Рассматривали варианты как зимнего, так и летнего форматов. Все участники — и мы, и партнеры, и клубы — хотели бы видеть летний кубок, — заявил Алаев. — Однако сейчас все внимание приковано к чемпионату мира, он поглощает основные ресурсы, в том числе финансовые.
Поэтому было принято следующее решение: зимний кубок пройдет, точное место объявлю позднее. Полагаю, есть вероятность, что летний кубок удастся организовать в следующем году. По крайней мере, заинтересованность сохраняется, но требуется больше времени и средств".
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