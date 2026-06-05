Конкурс «Родная игрушка» собрал уже более 5 тысяч заявок

На участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Русская игрушка» поступило уже более 5 тысяч заявок из 86 регионов страны. До 28 июня продлили прием заявок в номинации «Идеи игр и игрушек». Также до 14 августа можно подать заявки в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». Подробности — на сайте. По итогам конкурса отберут 15 победителей, а получить поддержку смогут до 45 проектов. Участники, прошедшие отбор, получат возможность финансирования своих проектов. Первый сезон проекта собрал 28 тысяч заявок из всех регионов России, победителями стали 24 проекта. Часть из них уже выпускается серийно, тиражом более 167 тысяч экземпляров.