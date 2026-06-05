Либо посадили, либо бросили в «мясорубку»: Пушилин рассказал о судьбе оппозиции на Украине

По его словам, на оставшейся под контролем Киева территории Украины серьезное противостояние без внешнего вмешательства невозможно. Все лидеры, готовые выступить и высказать свое мнение, либо находятся в тюрьмах, либо брошены в «мясорубки», в том числе отправлены на передовую. Пушилин назвал ситуацию с протестными лидерами на Украине «выжженным полем» и отметил, что надеяться на изменения не приходится.