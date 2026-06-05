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Либо посадили, либо бросили в «мясорубку»: Пушилин рассказал о судьбе оппозиции на Украине

Пушилин: Киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены киевским режимом.

По его словам, на оставшейся под контролем Киева территории Украины серьезное противостояние без внешнего вмешательства невозможно. Все лидеры, готовые выступить и высказать свое мнение, либо находятся в тюрьмах, либо брошены в «мясорубки», в том числе отправлены на передовую. Пушилин назвал ситуацию с протестными лидерами на Украине «выжженным полем» и отметил, что надеяться на изменения не приходится.

Как писал KP.RU, накануне во время диалога с руководителями зарубежных информагентств на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не хочет завершения конфликта. По словам главы государства, шайка Зеленского держится у власти только за счет боевых действий.

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