Хабаровский край и Запорожская область обсудили сотрудничество на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с главой Запорожской области Евгением Балицким возможное сотрудничество между регионами. Об этом глава края сообщил в своём Telegram-канале.
«У Хабаровского края и Запорожской области есть схожие направления развития. Речь идёт о сельском хозяйстве, промышленности и добыче полезных ископаемых. Такой профиль экономики может стать основой для обмена опытом и практическими решениями», — подчеркнул Демешин.
Губернатор пригласил Евгения Балицкого посетить Хабаровский край. В регионе рассчитывают, что прямой диалог поможет определить конкретные направления взаимодействия — от производственных и аграрных проектов до поддержки территорий.
Отдельно Демешин отметил, что сейчас общая задача российских регионов — помогать людям на новых территориях страны, в том числе в Запорожской области. Он также напомнил, что на территории ДНР и Запорожской области действует группировка «Восток», в составе которой служат дальневосточники.
Детали будущего сотрудничества стороны планируют обсудить уже во время следующего визита Дмитрия Демешина в Запорожье.
«Такой разговор должен перейти от общих намерений к более предметным решениям», — резюмировал губернатор.