Хабаровский край и Запорожская область обсудили сотрудничество на ПМЭФ-2026

Отдельно Демешин отметил, что сейчас общая задача российских регионов — помогать людям на новых территориях страны, в том числе в Запорожской области. Он также напомнил, что на территории ДНР и Запорожской области действует группировка «Восток», в составе которой служат дальневосточники.