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В Курской области планируют построить комплекс по обращению с ТКО за 16,8 млрд рублей

Губернатор Курской области Александр Хинштейн и представители госкорпорации ВЭБ.РФ накануне подписали на Петербургском международном экономическом форуме дорожную карту по созданию единого комплекса по обращению с ТКО. Объем инвестиций в проект составляет 16,8 млрд руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн и представители госкорпорации ВЭБ.РФ накануне подписали на Петербургском международном экономическом форуме дорожную карту по созданию единого комплекса по обращению с ТКО. Объем инвестиций в проект составляет 16,8 млрд руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на объекте будет создано не менее 450 рабочих мест к 2030 году.

«Проект полностью покроет дефицит мощностей в этой сфере: мы планируем создать современный высокотехнологичный объект на Курской земле при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ с приобретением высокотехнологичной продукции, произведенной АО “Уралвагонзавод-транс”», — пояснил Александр Хинштейн.

По данным Rusprofile, АО «Уралвагонзавод-транс» «было учреждено в августе 2009 года в подмосковной Истре. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Актуальные собственники не раскрываются, ранее предприятие контролировалось концерном “Уралвагонзавод” госкорпорации “Ростех”. Гендиректор — Алексей Танцурин. По итогам 2022 года истринское предприятие выручило 8,3 млрд руб. и получило 179 млн руб. чистой прибыли. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

В конце апреля ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса под Курском. Также компания указала на необходимость взыскания в ее пользу 100,3 млн руб. Региональный арбитраж принял иск к рассмотрению и назначил заседание по нему на 30 июня.

Какие еще соглашения заключила Курская область во второй день ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Черноземье».

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