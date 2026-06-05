В Курской области планируют построить комплекс по обращению с ТКО за 16,8 млрд рублей

В конце апреля ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса под Курском. Также компания указала на необходимость взыскания в ее пользу 100,3 млн руб. Региональный арбитраж принял иск к рассмотрению и назначил заседание по нему на 30 июня.