Капитан «Тихого Дона» рассказал, как устроена жизнь на круизном теплоходе

«Сейчас мы видим на электронной карте не только свой теплоход, но и другие суда, даже если они находятся за поворотом реки. Раньше такого оборудования не было, — пояснил капитан. — Бывает, что сигнал пропадает. Тогда вспоминаются навыки, которым нас учили еще тогда, когда никакой электроники не существовало. Ты должен уметь вести теплоход по створам, буям и береговым ориентирам».При движении корабля в ночное время используются радиолокационные станции. Но чтобы пользоваться таким оборудованием, у человека должно быть специальное образование или сертификат — все штурманы его обязательно получают.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZjbGlwX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTcyNyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMjk0JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTkyJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFКстати, уже в следующем году «Тихому Дону» исполнится полвека. Однако капитан уверен: для хорошо обслуживаемого теплохода это далеко не предел, ведь возраст судна можно сравнить с возрастом человека. Если о нем заботились, то и в 50 лет он выглядит на 25.