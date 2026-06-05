В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования

«Победа в конкурсе стала для меня большой честью и важным этапом профессионального пути. В финале конкурса действительно собрались лучшие из лучших. Со многими участниками мы уже встречались на различных конкурсах, форумах и мероприятиях. За эти годы нас объединила не только здоровая конкуренция, но и настоящая дружба. Поэтому финал стал не только испытанием, но и встречей единомышленников. Еще недавно я была ученицей небольшой школы поселка Лазарев, а сегодня получила звание лучшего выпускника системы среднего профессионального образования Хабаровского края. Этот момент стал для меня очень волнительным и значимым. За этой победой стоят годы учебы, педагогической практики, общественной деятельности и огромная поддержка людей, которые были рядом. Искренне благодарю своих преподавателей, наставников, работодателей, друзей и семью за веру в меня. Но эта победа — не финал, а начало нового этапа. После окончания колледжа я планирую вернуться работать в родную школу поселка Лазарев, продолжить обучение в вузе по педагогическому направлению, участвовать в профессиональных конкурсах и постоянно развиваться в профессии», — рассказала Ксения Рябова.