В Хабаровском краевом институте развития образования имени К. Д. Ушинского состоялся финал краевого конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования — 2026». Цель конкурса — выявление, признание и поощрение наиболее одаренных и талантливых выпускников, содействие в трудоустройстве. Все это соответствует задачам федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Уже 16 лет конкурс “Лучший выпускник среднего профессионального образования” объединяет талантливую молодежь Хабаровского края. За это время выпускники доказали: профессионализм — это не только умение, но и сила менять реальность. За конкурсной соревновательностью стоит гораздо большие возможности: открыть новую страницу в жизни, получить приглашение на стажировку и трудоустройство от ведущих предприятий нашего региона», — поприветствовал участников конкурса министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Участие в конкурсе приняли более 300 студентов колледжей и техникумов, до финала дошло 10 лучших выпускников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино и Чегдомына. Финалисты прошли три конкурсных испытания: «Презентация решения кейса», «Самопрезентация» и «Собеседование с министром и работодателями».
Абсолютным победителем конкурса стала выпускница Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша Ксения Рябова. Она обучается по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании», прошла профессиональную переподготовку по квалификации «Учитель математики 5−6 класса» и «Вожатый», работала во Всероссийском детском центре «Океан» и Краевом детском центре «Созвездие».
«Победа в конкурсе стала для меня большой честью и важным этапом профессионального пути. В финале конкурса действительно собрались лучшие из лучших. Со многими участниками мы уже встречались на различных конкурсах, форумах и мероприятиях. За эти годы нас объединила не только здоровая конкуренция, но и настоящая дружба. Поэтому финал стал не только испытанием, но и встречей единомышленников. Еще недавно я была ученицей небольшой школы поселка Лазарев, а сегодня получила звание лучшего выпускника системы среднего профессионального образования Хабаровского края. Этот момент стал для меня очень волнительным и значимым. За этой победой стоят годы учебы, педагогической практики, общественной деятельности и огромная поддержка людей, которые были рядом. Искренне благодарю своих преподавателей, наставников, работодателей, друзей и семью за веру в меня. Но эта победа — не финал, а начало нового этапа. После окончания колледжа я планирую вернуться работать в родную школу поселка Лазарев, продолжить обучение в вузе по педагогическому направлению, участвовать в профессиональных конкурсах и постоянно развиваться в профессии», — рассказала Ксения Рябова.
Лучшим выпускникам колледжей и техникумов — участникам конкурса вручена премия имени Н. И. Гродекова. Абсолютный победитель, а также призеры, занявшие второе и третье место, и победители в номинациях получили по 100 тыс. рублей, остальные финалисты — по 50 тыс. рублей.
Добавим, что в этом году колледжи и техникумы выпустят более 10,5 тысячи молодых специалистов, готовых к работе в современных отраслях экономики. Из них свыше 750 человек — выпускники, прошедшие обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет».