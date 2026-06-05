В селе Нелькан вода уходит с подтопленных участков, паводок отступает

Паводковая обстановка в Аяно-Майском районе Хабаровского края нормализовалась. В селе Нелькан вода покинула почти все приусадебные участки. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, уровень реки Мая продолжает стабильно снижаться. За последнее время от воды освободились ещё восемь приусадебных участков. Таким образом, подтопление сохраняется лишь на одном огороде, а также на участке дороги протяжённостью 100 метров, расположенном на прилегающей улице.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности после ухода воды. Важно помнить, что сырая земля и размытые участки могут представлять опасность, а в переувлажнённых строениях нельзя пользоваться электричеством до полной просушки и проверки проводки специалистами. Также необходимо тщательно мыть руки и овощи с грядок, поскольку паводковые воды могли принести загрязнения.
Обстановка в населённых пунктах района остаётся на контроле оперативных служб. Синоптики и гидрологи продолжают мониторинг уровня рек, чтобы заранее предупредить жителей о возможных изменениях. В целом угроза масштабного половодья в Нелькане миновала, люди начинают возвращаться к привычному укладу жизни.
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