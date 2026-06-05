Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре

— «Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина… Если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке, — заявила Скворцова в беседе с РИА Новости.