Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может появиться уже в сентябре. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По ее словам, сейчас вакцинах проходит третью фазу клинических исследований, итоги подведут в июле. Она отметила, что препарат показывает очень высокую безопасность и хорошую переносимость.
— «Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина… Если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке, — заявила Скворцова в беседе с РИА Новости.
Кроме того, российские ученые активно занимаются разработкой вакцины против аллергии на пыльцу амброзии. Сейчас препарат находится на этапе доклинических испытаний.
Депутаты Государственной думы предложили главе Министерства цифрового развития России Максуту Шадаеву создать единую федеральную систему оповещения о начале цветения аллергенных растений, которая будет работать через SMS-сообщения и портал «Госуслуги».