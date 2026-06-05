Хабаровск ожидает самая холодная ночь на неделе

Неустойчивая погода сохранится в Хабаровском крае завтра, 6 июня. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, предстоящей ночью пройдут дожди, днем осадки будут небольшими. По-прежнему будет задувать северо-восточный ветер, порывами до 9−14 м/с. Температура в ночные часы достигнет +6…+11 °C на основной части края и около +3…+8 °C на севере региона, днем воздух прогреется до +13…+20 °C.
В воскресенье прогноз несколько изменится. Дело в том, что юг края еще будет находиться под властью Охотского антициклона, а вот на север региона начнет постепенно проникать западное тепло, поэтому и температурный фон здесь будет выше, чем на остальной территории.
— В ночь на 7 июня температура достигнет +3…+8 °C, местами будет около 0 . Днем на юге края прогреется до +13…+18 °C, а на севере и в центральных районах ожидаются показатели в пределах +16…+21 °C, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Воскресный день пройдет без существенных осадков.
Погода в краевой столице пока не особенно порадует ее жителей. Завтра, 6 июня, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — до +5..+7 °C, днем будет около +14..+16 °C. Следующая выходная ночь будет наиболее холодной, температура воздуха опустится до +2…+4°C, днем столбик термометра покажет +15…+17°C. Пройдет воскресенье без существенных осадков.
— Неустойчивая погода сохранится и с началом новой недели. В понедельник еще будет дуть северо-восточный ветер, температура существенно не изменится. С 9 числа влияние Охотского антициклона начнет ослабевать, поменяется ветер, поднимется температура до +10…+15°C ночью и +20…+25°C днем. Таким образом температура приблизится к норме, когда как нынешние показатели находятся на 7−8 градусов ниже ее, — отметила Галина Брынцева.