Грядушка, мятка и уматный: какие слова-регионализмы используют в диалогах с Алисой AI

К Дню русского языка в Яндексе проанализировали регионализмы из разговоров пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает местные значения слов, чтобы общаться с людьми по всей России. Так, ростовчане спрашивают у ИИ рецепт «мятки», а пермяки — как связать «вехотку» для бани.