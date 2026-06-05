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В России назвали условие для вывода миротворцев из Приднестровья

Озеров: РФ готова вывести миротворцев из ПМР, если так решат на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Российские миротворцы могут покинуть Приднестровье по итогам переговоров в формате «5+2». Об этом сообщил посол России в Молдавии Олег Озеров, пишут РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров», — резюмировал российский дипломат.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывод российских войск из Приднестровья возможен только при урегулировании кризиса. Озеров уже отмечал, что альтернативный вариант просто невозможен, хотя бы потому, что в Приднестровье находится крупный склад боеприпасов.

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