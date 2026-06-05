В селе Надеждино Пензенской области начали возводить медпункт

«Наша главная задача — приблизить качественную медицинскую помощь к жителям самых отдаленных сел. В новом ФАПе, соответствующем всем стандартам, жителям будут доступны не только консультации врача, но и прохождение диспансеризации, профосмотров и вакцинация — все это в современных и комфортных условиях», — отметил главный врач Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Илья Панюхин.