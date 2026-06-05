В селе Надеждино Пензенской области начали возводить медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начали возводить в селе Надеждино в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Наша главная задача — приблизить качественную медицинскую помощь к жителям самых отдаленных сел. В новом ФАПе, соответствующем всем стандартам, жителям будут доступны не только консультации врача, но и прохождение диспансеризации, профосмотров и вакцинация — все это в современных и комфортных условиях», — отметил главный врач Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Илья Панюхин.
Отметим, что в селе Надеждино проживают около 470 человек. Всего в этом году в регионе планируют установить 11 модульных медпунктов, в том числе 9 ФАПов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.