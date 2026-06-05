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Нижегородцам станет легче проходить медосмотры для соревнований

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Источник: Время

Процедура прохождения медицинских осмотров перед сдачей норм ГТО и соревнованиями будет упрощена с 1 сентября. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

Новый приказ Минздрава России снизит бюрократическую нагрузку на школьников, студентов и спортсменов-любителей.

Если по результатам диспансеризации или профосмотра определена I или II группа здоровья, то отдельное заключение для сдачи ГТО и студенческих соревнований больше не потребуется.

Для коллективных заявок от школ и вузов достаточно будет указать группу здоровья учащихся. Собирать индивидуальные справки с каждого не нужно.

Присутствие на соревнованиях спортивного врача понадобится, если соревнования включают в себя виды спорта с повышенными нагрузками (даже для I и II групп здоровья); при ограничениях по здоровью (III и IV группы) для допуска к крупным официальным стартам из Единого календарного плана (для физкультурных мероприятий местного уровня, а также фитнеса по-прежнему достаточно справки от участкового терапевта); для допуска к ГТО и соревнованиям людей с инвалидностью.

«В стандарт для допуска входят: антропометрия, скрининг сердечно-сосудистых рисков, ЭКГ с нагрузкой и общая оценка реакции организма на физкультуру. При наличии показаний пациента направят на ЭхоКГ и Стресс-ЭхоКГ», — говорится в сообщении.

Правила медицинского сопровождения массового спорта будут ужесточены: если в мероприятии участвуют свыше 300 человек, организаторы обязаны обеспечить дежурство бригады скорой помощи.

Обновленный регламент вступит в силу с 1 сентября.

Напомним, что порядок оказания платных медуслуг изменится для нижегородцев с 1 сентября.