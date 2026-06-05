Нижегородцам станет легче проходить медосмотры для соревнований

Присутствие на соревнованиях спортивного врача понадобится, если соревнования включают в себя виды спорта с повышенными нагрузками (даже для I и II групп здоровья); при ограничениях по здоровью (III и IV группы) для допуска к крупным официальным стартам из Единого календарного плана (для физкультурных мероприятий местного уровня, а также фитнеса по-прежнему достаточно справки от участкового терапевта); для допуска к ГТО и соревнованиям людей с инвалидностью.