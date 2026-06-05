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СК опубликовал кадры с поисков пропавшей семьи Усольцевых

Поисковая операция продлится до 9 июня.

Следственный комитет Красноярского края показал кадры с места возобновлённых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года. Операция на Кутурчинском Белогорье стартовала 4 июня и продлится до 9 июня.

Район поисков закрыт для посетителей — туда не пускают даже журналистов и добровольцев. В поисках участвуют только опытные специалисты: около 80 человек — силовики, спасатели, криминалисты, кинологи, охотнадзор и отряд «ЛизаАлерт». Используются беспилотники и техника повышенной проходимости.

Если поиски не дадут результатов, их приостановят. Основная версия следствия — несчастный случай, но криминальный след также не исключается.

Напомним, что 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье, в районе Минской петли. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.

Погода резко испортилась: утром было +25, а после полудня начался ливень, поднялся ветер, температура упала. Искать семью начали только 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию.

Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.

Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Позже версию о побеге опровергли — собранные доказательства ей противоречат.